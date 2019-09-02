قال رجل أمريكي من أصول إفريقية من فيلادلفيا إنه يفكر في مقاضاة شركة ستاربكس بسبب التمييز بعد أن قامت احدى العاملات في سلسلة المقاهي الأمريكية الشهيرة بكتابة اسم الدولة الإسلامية داعش(Isis) على كوب القهوة الخاص به.

وفي تفاصيل الحادثة يخبر نيكيل جونسون ،40 عامًا ، صحيفة واشنطن بوست أنه عندما طلب مشروبه الأسبوع الماضي، أعطى اسمه الإسلامي عزيز كما فعل عدة مرات سابقة في المتجر نفسه. إلا أنه في هذه المرة، استلم الطلب مكتوب عليه اختصار اسم الدولة الإسلامية (Isis) . هذا ما ترك جونسون حسب تعبيره، مصدوماً وغاضباً معتبراً أنه قد تم التعامل معه بعنصرية.

من جهته قال المتحدث باسم ستاربكس ريجي بورخيس في بيان: "بعد التحقيق في الحادثة تبين أنها لم تكن عنصرية كل ما حدث أن العميل تقدم إلى الموظف باسم عزيز و تمت تهجئته بطريقة خاطئة." مضيفاً أن إدارة ستاربكس قد تواصلت مع السيد جونسون وقدمت اعتذارها له عن الخطأ المؤسف."

عنصرية ستاربكس؟

ليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها متجر ستاربكس جدلاً حول العنصرية في التعامل بين العملاء و الموظفين. ففي العام الماضي ، تم القبض على رجلين من أصول إفريقية بعد أن اتصل عامل من ستاربكس في المدينة بالشرطة لأن الرجلين كانا يجلسان بهدوء ولكنهما لم يطلبا أي شيء ليشرباه.

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