مقتل ضابط تونسي كبير وثلاثة مسلحين إسلاميين في اشتباكات بالقصرين

قتل رئيس مركز الحرس الوطني في مدينة حيدرة التونسية المحاذية للشريط الحدودي مع الجزائر وثلاثة مسلحين إسلاميين أثناء اشتباكات وقعت يوم الاثنين في محافظة القصرين، حسبما أعلن التلفزيون التونسي
وقال العقيد حسام الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني للصحفيين "قواتنا قتلت ثلاثة إرهابيين أثناء اشتباك إثر عملية أمنية"
وتأتي هذه الاشتباكات قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة و المقررة في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وتنشط بعض الجماعات المتطرفة في جبال سمامة والشعانبي والسلوم قرب الحدود الجزائرية.
وقال رئيس الوزراء التونسية يوسف الشاهد قبل أيام إن بلاده رصدت تمويلات كبيرة للأمن والدفاع خلال السنوات الماضية لمواجهة العمليات الارهابية.
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