أول تعليق إماراتي على التصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات إن لبنان لطالما عانى من انفراد القرار، مؤكدا أن قرار مثل الحرب والسلام يجب أن تتخذه الدولة اللبنانية.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول".

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة قد انتقد الأحد هجوم حزب الله على اسرائيل، متهما الدولة اللبنانية ب"التفرج" على التصعيد على حدودها.

وكتب الوزير البحريني في تغريدة على تويتر "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

وأعلن حزب الله الأحد تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، بينما ردت إسرائيل بإطلاق النار على جنوب لبنان، ما أثار مخاوف من تصعيد خطير مع الحزب بعد أسبوع من التوتر المتصاعد.

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