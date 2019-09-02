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المملكة المتحدة

بريطانيا تفكر في إرسال طائرات مسيرة للخليج

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بقلم:  يورونيوز مع Reuters
بريطانيا تفكر في إرسال طائرات مسيرة للخليج
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نقلت قناة سكاي نيوز اليوم الاثنين عن ضابط كبير في البحرية البريطانية أن لندن تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل حالة التوتر مع إيران.

وقالت القناة البريطانية إن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع في وقت تواصل فيه السفن الحربية البريطانية مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

ولدى سلاح الجو الملكي البريطاني عدد من طائرات (ريبر) المسيرة متمركزة في الكويت للقيام بعمليات في أجواء العراق وسوريا. وقالت القناة إنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج.

وتملك الولايات المتحدة بالفعل طائرات مسيرة للمراقبة في الخليج.

ودعت بريطانيا يوم الجمعة إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو تموز.

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