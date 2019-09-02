شاهد: التراشق بكرات النار ملتهبة إحياءً للمعركة ضد الشيطان

احتفلت مدينة نيجابا في السلفادور بالمهرجان السنوي للكرات الملتهبة، حيث ينخرط المشاركون الذين ينقسمون إلى فريقين في رشق بعضهم البعض، بتلك الكرات التي هي عبارة عن خرق من القماش المبلل بالبنزين، يتم لفها على شكل كرات ثم تولع فيها النار قبل أن يرمى بها.

ويتجمع المشاركون سنويا في هذا التاريخ في المدينة الواقعة على مسافة 30 كيلومترا شمالي العاصمة سان سلفادور، وذلك لإحياء ذكرى ثوران بركان سنة 1658، عندما أجبر الناس في المدينة على تركها.

وقد دأبت الكنائس المحلية وروادها على هذا التقليد، الذي تحركه أسطوة رائجة مفادها أن الحمم البركانية المنبعثة من البركان، لم تكن سوى المسيحي سان جيروم أحد السكان المحليين وهو يخوض معركة مع الشيطان بكرات ملتهبة. ويهدف التراشق بالكرات الملتهبة إلى إحياء ذكرى المدينة القديمة التي دمرت خلال المعركة.

ويتناقل أهالي المدينة قصصا مختلفة بشان هذا الحدث، ففي حين يقول البعض إن سان جيروم كان يوقف الكرات الملتهبة المتدحرجة من البركان، يقول آخرون إن سان جيروم كان يخوض معركته ضد الشيطان، برمي كرات ملتهبة عليه.

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