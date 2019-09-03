مسؤول برازيلي لماكرون: نومك إلى جانب "تنين" لا يجعلك خبيرا في الحرائق

هدد سفير السياحة البرازيلي رينزو جرايسي بخنق إيمانويل ماكرون ووصف زوجته بريجيت بالـ "تنين" وسط حرب كلامية متواصلة بين الرئيس الفرنسي والحكومة البرازيلية بشأن الحرائق في غابات الأمازون.

ففي فيديو نُشر له على وسائل التواصل الاجتماعي، يصف جرايسي انتقادات الرئيس الفرنسي لسياسية بلاده بالتعامل مع الحرائق بالـ"هراء" قائلاً: " أيها المهرّج، إن أماكن الحرائق الحقيقية في قلوب البرازيليين وقلب رئيسنا." و يضيف جرايسي صاحب الـ 52 عاماً و المعروف بممارسته للفنون القتالية المختلطة:" تعال إلى هنا، وسوف أمسك بك من عنقك كالدجاجة."

كما يتحدث جرايسي عن زوجة الرئيس بريجيت ماكرون قائلا: "سأطرح سؤالاً، هل زوجته جميلة أم قبيحة؟ حقيقة أنه ينام مع تنين وهو أمر لا يجعله خبير حرائق، إنها قبيحة يا أخي".

ويعود بعدها السفير البرازيلي في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية البرازيلية ليشتكي من تراجع السياحة في البرازيل بسبب ما سمّاه "الحرائق الكاذبة"، مؤكداً أن الحرائق كانت في مستوياتها الطبيعية.

حرب كلامية مستمرة

وتأتي تصريحات السفير عقب منشور للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على فيسبوك قارن فيه بين مظهري زوجته ميشيل، التي تبلغ من العمر 37 عاما، وبريجيت زوجة ماكرون، التي تبلغ من العمر 66 عاما. حيث سخر بولسونارو من شكل بريجيت بتعليق يقول "الآن تفهمون لماذا يقوم ماكرون بملاحقة بولسونارو، إنها الغيرة". ويضيف "لا تذلوا الرجل هاهاها" في تعليق أثار انتقادات ووُصف بأنه "متحيز جنسيا".

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