25 قتيلا و9 مفقودين في حريق على متن سفية سياحية قرب سواحل كاليفورنيا

أعلنت وسائل أعلام نقلاً عن السلطات الأميركية أنّ 25 شخصاً على الأقلّ قتلوا ولا يزال 9 آخرون في عداد المفقودين إثر حريق اندلع على متن سفينة قبالة سواحل جزيرة سانتا كرزو بكاليفورنيا.

وكانت السفينة التي يبلغ طولها 22 متراً والمجهّزة لرحلات بحرية مخصّصة للغطس، غرقت عندما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، بحسب ما أعلن خفر السواحل الأميركيون.

وأوضح خفر السواحل أن جزءاً من مقدمة السفينة فقط لا يزال ظاهراً على سطح المياه فيما ترقد السفينة حالياً على عمق عشرين متراً عن سطح البحر وعلى بعد عشرين متراً فقط من ساحل جزيرة سانتا كروز قبالة سانتا باربارا.

فيما قال قائد الشرطة إنّ أعداداً كبيرة من أفراد طواقم الإغاثة يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ المستمرة والمدعومة من غوّاصين ومروحيات.

وذكرت الكابتن في خفر السواحل مونيكا روتشستر أنّ السفينة المنكوبة كانت تقلّ 39 شخصاً هم 33 راكباً وطاقم من ستة أفراد.

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