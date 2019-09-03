حصيلة فيضانات المغرب ترتفع إلى 8 قتلى

أعلنت السلطات المغربية الإثنين أنها عثرت على جثة رجل فقد أثره عقب الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الأسبوع الماضي، لترتفع بذلك الحصيلة النهائية للمأساة التي نجمت عن سيول غمرت ملعباً أثناء مباراة لكرة القدم إلى ثمانية قتلى .

وبحسب السلطات فإن الجثة التي عثر عليها الإثنين جرفتها السيول وتم العثور عليها على بعد حوالى 20 كلم من قرية تزيرت.

والقتلى السبع هم فتى يبلغ 17 عاماً وستة مسنّين شأنهم شأن المفقود الذي عثر عليه الإثنين جثة هامدة.

وكانت السيول غمرت الأربعاء الفائت ملعباً لكرة القدم في قرية تزيرت بضواحي مدينة تارودانت أثناء مباراة بين فريقين محليين من الهواة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان ثامن وإصابة تاسع بجروح.

وكان شاهد عيان قال لوكالة فرانس برس إنّ السيول جرفت الملعب حيث كانت تقام مباراة في إطار دوري محلي للهواة.

وأضاف "تحصن شبان في بناية صغيرة تتخذ مستودعا للملابس لكن السيول جرفتهم (...) إنها كارثة".

وأكدت السلطات أنها فتحت تحقيقاً "تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الامطار المنهمرة بغزارة أعقبت موجة جفاف كبيرة ما جعل الفيضانات اكثر عنفاً.

والفيضانات شائعة في المغرب. وفي نهاية تموز/يوليو الفائت، قتل 15 شخصا اثر انهيار في التربة سبّبته فيضانات في طريق جنوب مراكش.

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