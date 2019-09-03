رجل يقتل 8 أطفال في اليوم الأول من دخولهم المدرسة في الصين

قتل ثمانية أطفال في اليوم الأول من دخولهم المدرسة، خلال هجوم على مؤسستهم التربوية الواقعة في مدينة اينشي في محافظة هوباي شرقي الصين.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة المحلية فإن رجلا أربعينيا هاجم المدرسة في الثامنة صباحا عند وصول التلاميذ فقتل ثمانية طعنا وأصاب اثنين بجروح، وقد قبضت عليه الشرطة لاحقا وحجزته.

وأوقفت الشرطة المشتبه به وهو رجل عازب يتحدّر من قرية شاويانغبو في محافظة هوباي، وفق ما أوردت بلدية مدينة إنشي التي تتبع لها البلدة. وكانت معلومات أولية لم يتم تأكيدها أفادت عن مقتل التلاميذ طعنا

وفي البداية كان بيان منفصل صادر عن شرطة مدينة اينشي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو"، ثم أزيل دون تقديم أي تفسير. وأحرز وسم "#عملية_إجرامية ضد مدرسة في هوباي" حصد 120 مليون مشاهدة صباح الثلاثاء.

وكانت هجمات على مدارس في الصين وقعت من قبل، ففي تشرين الأول أكتوبر طعنت امرأة 14 طفلا على الأقل بسكين في محضنة في تشونغكينغ.

وفي نيسان ابريل 2018 قتل تسعة طلبة وجرح آخر بعد إقدام مشتبه فيه بمهاجمة الطلبة في محافظة شانكجي.

وبحسب صحيفة محلية فإن الحكومة وفرت خدمات ارشادية إلى الطلبة الذين شاهدوا الهجوم، أو أصيبوا خلاله يوم الإثنين.

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