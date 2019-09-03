شاهد: "رتل التحرير" يدخل بروكسل احتفالاً بالذكرى الـ75 لتحريرها من النازية

تشهد العاصمة البلجيكية، بروكسل، احتفالات بمناسبة عيد التحرير الخامس والسبعين، من القوات النازية، اليوم، الثلاثاء، على أن تستمر ثلاثة أيام. وجابت دبابات شيرمان الأميركية، وآليات عسكرية عتيقة بلغ عددها 75، شوارع المدينة في إعادة تمثيل ليوم دخول قوات الحلفاء إليها.

وكان البريطانيون أوّل من دخل إلى العاصمة البلجيكية، ولذا لم يكن من المستغرب إلقاء رئيس بلدية المدينة خطابه بلغات ثلاث، منها اثنتان رسميتان (الفرنسية والهولندية)، إضافة إلى الإنجليزية.

ديفيد ويتسمان، السياسي البلجيكي الشاب، ذكر بأهمية السلام في أوروبا

ومرّ الرتل العسكري في الساحة أمام القصر الملكي حيث وضع سابقاً نصب حجري لذكرى سكان المدينة الذين سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية. ولوح أطفال بعلمي بريطانيا والولايات المتحدة.

ومر الرتل في حديقة "سانكانتنير" بالقرب من المؤسسات الأوروبية.

وانطلق الرتل منذ يوم الأحد الفائت، قادماً من مونس في والونيا، قادماً في الطريق نفسها التي سلكها في العام 1944، على أن يتابع جولته لتشمل كل الأراضي البلجيكية.

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