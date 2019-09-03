مهرجان السودة السعودي سمح لأول مرة بمشاركة النساء السعوديات في أنشطته

استقطب مهرجان "سودة عسير" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية طوال شهر آب/ اغسطس السائحين الأجانب وعشاق المغامرات إضافة لعائلات سعودية تقليدية.

وكان اللافت في المهرجان مشاركة النساء في النشاطات الرياضية و الحفلات الموسيقية الأمر الذي كان ممنوعاً لعقود في السعودية. حيث أقيم المهرجان في قرية السودة، الواقعة جنوب غرب منطقة عسير ذات الطبيعة الجبلية الخضراء على ارتفاع حوالي 3000 متر حيث الحرارة المعتدلة و المساحات الشاسعة.

وأتاح المهرجان الفرصة للزوار للمشاركة في الرياضات الخارجية كالمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات في الجبال، الطيران المظلي وركوب الخيل والقفز والتزحلق بالحبال. كما حضر الآلاف حفلات موسيقية لنجوم معروفين في الشرق الأوسط.

وتمكنت السعوديات خلال المهرجان من ارتداء الجينز والأحذية الرياضية تحت عبائاتهن حتى يتمكّن من ممارسة الرياضات المتنوعة.

من جهتها أكدت الحكومة السعودية أن هذه الفعاليات كانت جزءاً من الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. حيث ينظر إلى هذا المهرجان بكونه فرصة لجذب السياح و خلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.

المهرجان السعودي استمر طوال شهر و جذب ما بين 12000 و 15000 زائر يومياً معظمهم من العائلات السعودية إضافة للسياح الأجانب. فيما وصفه البعض بسعي الحكومة السعودية لتحيسن صورتها و تشجيع القطاع السياحي.

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