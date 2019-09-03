بوريس جونسون يخسر الغالبية البرلمانية بعد "انشقاق" نائب محافظ

قال زعيم حزب العمال البريطاني والمعارضة البريطانية، جيريمي كوربن، إن حكومة رئيس الوزراء الحالي، بوريس جونسون، لا تفويض لديها ولا أخلاق ولا أكثرية.

يأتي تعليق كوربن بعد وقت قليل على خسارة جونسون الأكثرية البرلمانية.

وخسر جونسون، اليوم، الثلاثاء، الأكثرية النيابية، بعد "انشقاق" أحد النواب المحافظين، وانضمامه إلى الليبراليين-الديمقراطيين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء رويترز.

وقال النائب المنسحب فيليب لي "إن الحكومة المحافظة تتبع سياسة مؤذية في بريكست وأساليبَ من دون مبادئ، ما يعرض حياة البعض لخطر لا ضرورة له". وأضاف لي الذي حامت الشكوك حول انشقاقه سابقاً "أنه لم يعد بإمكانه أن يخدم مصالح بلاده كنائب داخل حزب المحافظين في البرلمان"، مبرراً بذلك سبب انتقاله من معسكر إلى آخر.

ومعروف عن الليبراليين-الديمقراطيين تأييدهم بشكل عام للاتحاد الأوروبي.

ويخسر جونسون الأكثرية التي كان يتمتع بها حزب المحافظين قبيل تصويت حاسم حول بريكست. وقال حزب الليبراليين-الديموقراطيين في بيان إنه "مسرور للاعلان بان النائب فيليب لي انضم إلى صفوف الحزب".