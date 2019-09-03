شاهد: كهف شمال في إسبانيا يحاكي الحياة على المريخ

يمكن لعشاق الفضاء الآن معايشة فكرة الحياة على المريخ في كهف بشمال إسبانيا صمم خصيصاً ليحاكي الحياة على سطح الكوكب الأحمر.

وكان عدد من العلماء والمهندسون المعماريون والمطورون في "محطة آريس" قد عملوا على تحويل الكهف البالغ عرضه 1.5 كيلومتر وارتفاعه 60 متراً بالقرب من كانتابريا شمال شرق إسبانيا إلى مستعمرة بشرية مماثلة لتلك التي ستكون ضرورية لحياة البشرعلى المريخ.

ويشير المنظمون إلى أن عدم وجود الغلاف الجوي وانخفاض درجات الحرارة المنخفضة إضافة إلى وجود أشعة كونية على المريخ سيؤدي لقيام التجمعات البشرية تحت سطح الأرض.

القائمون على المشروع يقولون إن "محطة آريس" شهدت مهمة ناجحة بالفعل وهي الآن مفتوحة للمستكشفين الذين يرغبون في اختبار حياة المريخ.

شروط المشاركة

خلال فترة الإقامة في الكهف سيتم التدريب على السير في الفضاء، ومحاكاة الشعور بانعدام الوزن، وتعلم كيفية زراعة الطعام في المختبرات المتخصصة.

ويمكن مشاركة 10 أشخاص كحد أقصى في أي مهمة في "المريخ الأرضيّ".

تبلغ التكلفة المادية لهذه التجربة الفريدة 6000 يورو للشخص الواحد أي ما يقارب 6600 دولار.

للمزيد على يورونيوز:

لوكا باراميتانو، رائد فضاء بالوكالة الأوروبية، يشاركنا تجربته ومشاركته بمهمة 'ما وراء' على متن محطة الفضاء الدولية والتي امتدت لمدة ستة أشهر.

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