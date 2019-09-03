شهدت ضاحية في كيب تاون بجنوب إفريقيا في تموز/ يوليو الماضي افتتاح أول مطعم لا يقدم على قائمة طعامه إلا الحشرات و الحشرات فقط.

وعلى الرغم من شعبية هذه الأكلة في أماكن مختلفة حول العالم إلا أن رئيس الطهاة الجنوب أفريقي ماريو بارنارد كان أول من افتتح مطعماً خاصاً بالحشرات في جنوب إفريقيا.

فبعد أن خاب أمله عندما تناول وجبة العقارب المشوية والحشرات المقرمشة المخلوطة بالثوم والتوابل في رحلته إلى تايلاند قبل أربع سنوات قرر افتتاح مطعمه "تجربة الحشرات".

ويتعاون بارنارد مع شركة غورميه غروب المبتدئة، التي تحوّل يرقات الجندب الأسود إلى مسحوق بروتين وحليب، و بالتالي يمكن استخدامها لصنع آيس كريم الحشرات المميز. ويقول بارنارد : "إن الناس يبحثون عن أشياء جديدة دائماً وهذا ما أقدمه في مطعمي".

كما يمكن لزبائن مطعم" تجربة الحشرات" الاختيار بين مجموعة متنوعة من الأطباق: كطبق مكوّن من مجموعة حشرات متنوعة، أو الديدان العادية، أو ديدان موباني الكبيرة و المقرمشة، والتي تعتبر طعاماً تقليدياً في بعض البلدان الأفريقية. كما يمكنهم أيضاً تذوّق بطاطا مقلية من دقيق الذرة والديدان مع صلصة طماطم فلفل حار أو الجندب الأسود بصلصة الرافيولي... وكل هذه الوجبات بأسعار معقولة حسب وصف الزبائن.

الحشرات طعام المستقبل

يقول بارنارد أن الطعام الذي يقدمه طعام صحي و مفيد للبيئة ومستدام. و هذا ما أكدته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لأن الحشرات تنبعث منها غازات دفيئة أقل وأميونيا أقل من الأبقار أو الخنازير، كما أنها تتطلب مساحة أقل بكثير من الأراضي والمياه ، وهناك أكثر من 1900 نوع من الحشرات الصالحة للأكل.

كما وصف العلماء الأطعمة التي تعتمد على الحشرات بأنها طعام مستدام ورخيص غني بالبروتين والألياف والمعادن.

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