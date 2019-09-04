بريطانيا: ضبط 1300 كيلوغرام من الهيروين في حمولة مناشف

تمكنت الشرطة البريطانية من مصادرة حوالي 1.3 أطنان من الهيروين على متن سفينة تحمل حاويات كانت ترسو في ميناء فيلكستو جنوب شرق المملكة. وتمّ اكتشاف الهيروين بعيد عملية بحث دقيقة حيث كانت مخبأة في حمولة مناشف وملابس حمّام. وتعدّ هذه العملية من بين أكبر عمليات مصادرة المخدرات في بريطانيا.

وأوضحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن ضباطا من الوكالة عثروا على 1297 كيلوغراما من هيروين من الدرجة الأولى، على متن سفينة الحاويات "إم في جبل طارق" التي كان من المقرر أن تتجه إلى ميناء أنتويرب البلجيكي، بعد أن رست في فيلكستو يوم الجمعة.

وقال مات هورن، نائب مدير التحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات إن "هذا رقم قياسي فيما يتعلق بمضبوطات هيروين في المملكة المتحدة وواحدة من أكبر عمليات الضبط) في أوربا". وتتجاوز قيمة الهيروين المصادرة 40 مليون يورو في سوق الجملة بينما تبلغ 145 مليونا في الشارع.

ولدى الوصول إلى أنتويرب حملت الحاوية على شاحنة، ونقلت إلى روتردام في هولندا، تحت مراقبة الشرطة. وقد عمدت الشرطة الهولندية إلى توقيف شخصين عند البدء بتفريغ الحاوية في حين أوقفت السلطات البريطانية شخصاً في برومزغروف وسط البلاد.

وأشار كولن وليام المدير المحلي لعمليات الوكالة في بيان إلى أن "ضبط كمية هيروين بهذا الحجم جاء نتيجة تحقيق مركز يستند إلى جمع المعلومات الاستخبارية قامت به الوكالة مع شركاء دوليين وبريطانيين".

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