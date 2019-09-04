شاهد: ألفاظ نابية من جونسون في البرلمان مع احتدام معركة "بريكست"

احتدمت المعركة السياسية بين حزبي المحافظين والعمال البريطانيين حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وقد يكون لجوء رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى استخدام ألفاظ غير اعتيادية أثناء نقاش اليوم، في مجلس العموم، خير معبر عن مدى حساسية الوضع.

وكان جونسون، زعيم المحافظين، يوجه حديثه إلى جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال، حين استشهد بمقولة لوزيرة التعليم بحكومة الظل للتقليل من شأن السياسات الاقتصادية للمعارضة.

وقال جونسون منفعلاً: "وزيرة التعليم بحكومة الظل لحزب العمال قالت إن سياسات الحزب الاقتصادية خراء أو مفلسة".

ويصمم جونسون على إنجاز "بريكست" باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل إلا أن جهوده اصطدمت بموافقة البرلمان على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر وهو ما دفعه لإشهار سلاح الانتخابات المبكرة.

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