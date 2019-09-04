لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

المملكة المتحدة

المفوضية الأوروبية تحذر من تزايد مخاطر خروج بريطانيا من دون اتفاق

 محادثة
بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz  مع AFP
المفوضية الأوروبية تحذر من تزايد مخاطر خروج بريطانيا من دون اتفاق
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

اعتبرت المفوضية الأوروبية في بيان نشر الأربعاء أن مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 تشرين الاول/اكتوبر تزايدت.

وقالت المفوضية إن "الوقت القليل المتبقي والوضع السياسي في بريطانيا يزيدان من مخاطر خروج بريطانيا في ذلك الموعد بدون اتفاق".

وأضافت انها تدعو شركات ومواطني الاتحاد الاوروبي الى "مواصلة الاستعداد لكل النتائج المحتملة" و"عدم الاستناد الى فرضية أن تطلب بريطانيا تمديدا ثالثا" لموعد بريكست.

من جانب آخر اعتبرت المفوضية الاوروبية ان شبكة الامان الايرلندية، البند الوارد في اتفاق بريكست الذي يطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسحبه، هو "الحل الوحيد" للحفاظ على اتفاق السلام في ايرلندا الشمالية والسوق الموحدة.

وينص بند شبكة الامان كحل أخير، بقاء كل بريطانيا في الاتحاد الجمركي لتجنب عودة الى حدود فعلية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.

ونشر بيان المفوضية الاوروبية فيما تغرق بريطانيا في أزمة سياسية يمكن ان تؤدي الى انتخابات تشريعية مبكرة بسبب استراتيجية جونسون المثيرة للجدل بشأن بريكست.