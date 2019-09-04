المفوضية الأوروبية تحذر من تزايد مخاطر خروج بريطانيا من دون اتفاق

اعتبرت المفوضية الأوروبية في بيان نشر الأربعاء أن مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 تشرين الاول/اكتوبر تزايدت.

وقالت المفوضية إن "الوقت القليل المتبقي والوضع السياسي في بريطانيا يزيدان من مخاطر خروج بريطانيا في ذلك الموعد بدون اتفاق".

وأضافت انها تدعو شركات ومواطني الاتحاد الاوروبي الى "مواصلة الاستعداد لكل النتائج المحتملة" و"عدم الاستناد الى فرضية أن تطلب بريطانيا تمديدا ثالثا" لموعد بريكست.

من جانب آخر اعتبرت المفوضية الاوروبية ان شبكة الامان الايرلندية، البند الوارد في اتفاق بريكست الذي يطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسحبه، هو "الحل الوحيد" للحفاظ على اتفاق السلام في ايرلندا الشمالية والسوق الموحدة.

وينص بند شبكة الامان كحل أخير، بقاء كل بريطانيا في الاتحاد الجمركي لتجنب عودة الى حدود فعلية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.

ونشر بيان المفوضية الاوروبية فيما تغرق بريطانيا في أزمة سياسية يمكن ان تؤدي الى انتخابات تشريعية مبكرة بسبب استراتيجية جونسون المثيرة للجدل بشأن بريكست.