فيسبوك يتيح تقنية التعرف على الوجه لجميع المستخدمين وينهي "اقتراحات الإشارة"

أعلن موقع فيسبوك عن إيقافه لخاصية مقترحات الإشارة إلى الوجوه بالصور المنشورة (Tag Suggestions) في الوقت الذي ستصبح فيه خاصية التعرف على الوجوه متاحة لجميع المستخدمين.

واعتمدت خاصية مقترحات الإشارة على التعرف على وجوه المستخدمين بالصور التي ينشرها غيرهم عبر المعلومات البيوميترية وهو ما دفع بعض الأفراد في ولاية إلينوي الأمريكية لمقاضاة فيسبوك واتهام الموقع بجمع تلك المعلومات بشكل غير قانوني.

وكانت خاصية التعرف على الوجوه متاحة لبعض المستخدمين منذ عام 2017 ولكنها الآن ستكون متوفرة للجميع مع خاصية عدم التفعيل على حسب رغبة كل مستخدم.

وتساعد خاصية التعرف على الوجوه على إبلاغ أصحاب الحسابات في حال استخدام صورة حساباتهم الأصلية بواسطة مستخدمين آخرين أو عند ظهور وجوههم في صور لم يتم الإشارة إلى أسمائهم بها.

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