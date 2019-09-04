توجيه اتهامات لمراهق قتل خمسة من أفراد أسرته وأتصل بالشرطة

قال متحدث باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة لايمستون الأمريكية لوسائل إعلام يوم الثلاثاء إنه تم توجيه خمس تهم بالقتل إلى فتى يبلغ من العمر 14 عاماً عقب إطلاقه النارعلى أفراد أسرته.

ووقعت الحادثة في منزل العائلة في إلكمونت، ألاباما يوم الاثنين حوالي الساعة 10:30 مساءً. وقال مسؤولون إن الفتى أطلق النار باستخدام مسدس عيار 9 ملم على والده ، جون سيسك 38 عاماً، وزوجة ابيه ماري سيسك 35 عاما، وثلاثة أشقاء لم يتم تسميتهم. وبعد ارتكابه الجريمة قام الفتى بالاتصال بالشرطة ليبلغهم بسماع صوت طلقات نارية ويقوم برمي سلاح الجريمة الذي عثرت عليه الشرطة لاحقاً على قارعة الطريق.

وقال الشرطة "تم التحدث مع الفتى البالغ من العمر 14 عاما واعترف بإطلاق النار على جميع أفراد أسرته الخمسة في المنزل".

الدافع وراء الجريمة لا يزال غير معروف.

وذكر المتحدث باسم الشرطة ستيفن يونغ لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن المسدس المستخدم في جريمة القتل كان في المنزل بشكل غير قانوني.

الفتى محتجز حالياً في مركز للأحداث بألاباما ولم يدلِ بأي تصريح لوسائل الإعلام. وليس من الواضح ما إذا كان لديه محام.

ليست الحادثة الأولى

وتأتي الحادثة هذه في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة، بما في ذلك حادثة إطلاق نار عشوائي الشهر الماضي حيث قتل 22 شخصا وأصاب 24 بجروح في إل باسو في تكساس، بينما قتل مهاجم آخر تسعة أشخاص وأصاب 27 في دايتون بأوهايو.

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