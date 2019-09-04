ترامب معلقاً على احتمال لقائه بروحاني في الأمم المتحدة: "كل شيء ممكن"

لم يستبعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، الأربعاء، لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر أيلول/سبتمبر، مع تاكيده أنه لم يتخذ أي قرار بعد.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي ردا على سؤال حول لقاء محتمل مع روحاني "بالطبع، كل شيء ممكن". وفي حين رحب بجهود نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع لإيجاد مخرج للأزمة بين واشنطن وطهران، شدد ترامب على أن بلاده "لا تحتاج إلى أحد" للتفاوض.

وتحدثت أوساط صحفية عن عرض فرنسي تقدم به الرئيس الفرنسي، ماكرون، بهدف الحفاظ على الاتفاقية الشاملة مع طهران، وعن رفض روحاني العرض، لكن الأنباء في هذا الصدد جاءت متضاربة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت اليوم عقوبات اقتصادية جديدة على شبكلة بحرية إيرانية تزعم واشنطن أنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني، وأنها خرقت العقوبات على سوريا وباعت الخام الإيراني فيها، ما أمن أموالاً بقيمة 750 مليون دولار استفادت منها جهات عدة، منها الحرس الثوري وفيلق القدس وحزب الله اللبناني.

وكان روحاني قال يوم أمس أن إيران ستتخذ مزيداً من الإجراءات التي ستحد من التزامها بالاتفاقية النووية المبرمة عام 2015 والتي توافقت عليها طهران مع القوى الدولية.