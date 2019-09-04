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تركيا

تركيا قد تتكبد خسائر تجارية بقيمة 3 مليارات دولار بسبب بريكست

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بقلم:  Euronews 
من قلب أحد الأسواق التجارية في إسطنبول التركية
من قلب أحد الأسواق التجارية في إسطنبول التركية -
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REUTERS/Murad Sezer
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قالت روهصار بكجان، وزيرة التجارة التركية اليوم، الأربعاء، إن الشركات التركية قد تتكبد خسائر بقيمة 3 مليارات دولار أميركي في حال انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاقية.

وأضافت بكجان أن الشركات التركية لم تقدم إليها المعلومات حول تداعيات بريكست، أو السيناريوهات المطروحة والمحتملة بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وقالت بكجان خلال منتدى أعمال تركي بريطاني في إسطنبول، إن خسائر اقتصادية ستنجم عن رفع التعريفات الجمركية على الواردات من بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قطاعات مثل الصلب والسيارات والمنسوجات. مضيفةً أن وزارتها ستبدأ بجولة في البلاد لإبلاغ الشركات حول التأثير المحتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يعرض المشرعون البريطانيون مجلس العموم البريطاني بعد أن وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر تفادياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي من دون اتفاق.

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