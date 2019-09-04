متحدث باسم جونسون: رئيس الوزراء لن يستقيل وسيجد طريقة لتحقيق مطالب البريطانيين

أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن بوريس جونسون لن يستقيل وسيجد طريقة لتحقيق مطالب البريطانيين، معرباً عن اعتقاده بأن بوجوب تأييد المشرّعين إجراء انتخابات جديدة في حال صوتوا لصالح مشروع قانون يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جونسون، الذي بات بحكم زعيم حكومة أقلية غير قادرة على تمرير سياساته وبرامجه عبر البرلمان، اقترح اليوم الأربعاء إجراء انتخابات تشريعية مبكرة منتصف تشرين الأول/أكتوبر في حال تعرض لهزيمة ثانية في البرلمان حول ملف بريكست.

وتحدى جونسون زعيم المعارضة العمالية جيريمي كورين أن يدعم إجراء الانتخابات في الموعد المذكور "من أجل إفساح المجال لشعب هذا البلد للتعبير عن رأيه".

وكان جونسون أعلن مساء عزمه الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بعد الهزيمة التي مني بها في البرلمان حيث وافق النواب بأغلبية 328 صوتاً مقابل 301 على مذكرة تهدف إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ويواجه جونسون صعوباتٍ جمّة لجهة إجراء انتخابات مبكرة، ذلك أن هناك المزاج العام في مجلس العموم لا يدفع باتجاه إجراء انتخابات ما لم توافق الحكومة على لائحة للمشرعّين تلزم الحكومة بتأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وأن تضمن عدم الانسحاب من دون اتفاق.

ويُرجع مراقبون سبب فقدان جونسون لأوراق القوة وانحسار مساحة المناورة لديه، إلى قراره بتعليق البرلمان مدة خمسة أسابيع، الأمر الذي جعل النواب المعارضون لإصدار تشريعات تكبّل يدي جونسون وتحول دون تمكّنه من تمرير سياساته، كما أن تهديد جونسون بطرد النواب المحافظين المعارضين لخطته بشأن بريكست، هو قرار خاطئ، وعمل على تحشيد المتمردين ضده، وأكد بالنتيجة أن في حقيقة الأمر يسعى لإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

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