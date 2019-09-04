ولاية أمريكية تحظر السجائر الإلكترونية "ذات النكهات الحلوة".. لماذا؟

من المتوقع أن تصبح ولاية ميشيغان، أول ولاية أمريكية في البلاد تحظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات، وهي خطوة علقت عليها حاكمة الولاية قائلة إنها ضرورية لحماية الشباب من الآثار الضارة التي قد تسببها السجائر الإلكترونية.

وقالت الحاكمة غريتشن ويتمر، الأربعاء، في مقابلة، إن وزارة الصحة بالولاية وجدت أن تدخين الشباب للسجائر الإلكترونية يمثل حالة طوارئ للصحة العامة، مما دفعها إلى اتخاذ الإجراء.

وقالت ويتمر "أولويتي الأولى هي الحفاظ على سلامة أطفالنا وحماية صحة سكان ميشيغان".

وأضافت الحاكمة أن شركات السجائر الإلكترونية تستخدم النكهات الحلوة، مثل علكة الفقاعات ونكهات الفواكه لربط الشباب بالنيكوتين ما يجعلهم مدمنين أكثر، وهو ما يترتب عنه آثار ضارة طويلة الأمد.

ويدخل الحظر حيز التنفيذ فورًا، ويشمل مبيعات التجزئة والمبيعات عبر الإنترنت، ويدوم لمدة ستة أشهر، ويمكن تجديده لستة أشهر أخرى.

وفي غضون ذلك ، قال مسؤولون أنهم سيضعون لوائح دائمة تحظر السجائر الإلكترونية المنكهة، وأضافوا أن الهيئة التشريعية للولاية قد تحاول عرقلة تلك القواعد، لكن مثل هذا التشريع سيواجه حق النقض.

سيجارة إالكترونية مرفوقة بعلب سائل النيكوتين المنكهة رويترز

أول وفاة بسبب السيجارة الإلكترونية

وفي آب/أغسطس الماضي تم سجيل وفاة مواطن أمريكي، إثر تعرضه لأزمة تنفسية خانقة نتيجة تدخينه المفرط للسجائر الإلكترونية.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه التقارير الصادرة عن مخاطر السجائر الإلكترونية، ووسط التحذيرات من الأمراض الناجمة عنها، أعلنت الولايات المتحدة يوم أمس الجمعة 23 أغسطس/آب، وفاة أول مريض جراء استخدامه السجائر الالكترونية بعد إصابته بأمراض رئوية حادة.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن أكثر من 193 حالة محتملة من الأمراض الرئوية الحادة الناجمة عن استخدام هذه السجائر في 22 ولاية في مختلف أنحاء البلاد هي قيد التحقيق.