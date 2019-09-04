شاهد: مهرجان للطائرات الورقية يزيّن سماء موسكو

شهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم الثلاثاء، النسخة السابعة عشر من مهرجان سنوي مخصص للطائرات الورقية، يعرف بمهرجان "السماء المتلونة". ويقول ميخائيل لوسكوف، مدير المهرجان، إن إطلاق الطائرات الورقية في روسيا بقي مهملاً لفترة طويلة، ويضيف أن مهرجان "السماء المتلونة" هو الأول من نوعه، مؤكداً يحصد نجاحاً أكبر سنة بعد الأخرى. ومن سوء حظّ المشاركين في هذا العام، كانت الرياح شبه معدومة، ما يعني أن إطلاق الطائرات الورقية، وهو أمر بسيط إلى حدّ ما، تطلّب مهارة معينة. يقول لوسكوف "لا يمكننا طلب الرياح، فهي تأتي حين تريد. كلّ ما يمكنني فعله هو اختيار الطائرة الأنسب ليوم مثل هذا". مع ذلك يبدو الأطفال فرحين بهذا النشاط، كما نرى في الفيديو...