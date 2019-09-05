أمير سعودي ينشر تقريراً عن قدرة السعودية "على تدمير إيران في 8 ساعات"

نشر الأمير السعودي الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر جاء فيها أن السعودية تستطيع "تدمير إيران في 8 ساعات".

وأرفق الأمير تغريدته بمقتطف فيديو لتقرير تلفزيوني يتحدث عن موازين القوى العسكرية بين كل من إيران والسعودية، ويشيد التقرير بما تملكه المملكة من "أسلحة فتاكة ومدمرة" يمكن أن تدمر إيران بسهولة.

التقرير الذي تم بث قبل سنتين، تحدث عن اسلحة تحوز عليها السعودية ويمكنها استخداما ضد إيران على غرار الطائرة الامريكية إف-15، وهي مقاتلة كانت تمتلكها السعودية قبل أن تعيد تحديث تراسنتها العسكرية بعد عقدها لصفقات تسليح خيالية مع الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 400 مليار دولار أمريكي.

وعلق الأمير السعودي أن ما جاء في التقرير وما يستعرضه من "قوة هائلة" للسعودية كان قبل عامين "أي قبل طائرات "إف-15-إس" (الجديدة) التي اشترتها السعودية".

و" قبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة".

وأضاف "ما خفي أعظم...لا توجد اي قوة في العالم تستطيع ان تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا والحمدلله.."

طائرات لاترصدها " رادارات إيران التي تعود إلى الخمسينيات"

وحسب المتحدث في الفيديو الذي نشره الأمير، ويظهر أنه محلل تم استدعائه خلال برنامج تلفزيوني، قال "إيران لا تملك مقاتلات تستطيع الوصول إلى المملكة العربية السعودية نهائيا أحدث ما لديهم طائرات اف 14 وهذه منسخة من سلاح الجو الأمريكي منذ عشرات السنين، لديهم اف 5 منسخة، المملكة العربية السعودية أهدتها لدول".

مضيفا "لديهم الفانتوم 4 هذه لا تعمل، هذه اشتركت في حرب ضد العرب مع إسرائيل عام 1973، لديهم عدد محدود من طائرات الميغ 29.."

ليعقب على ما تملكه السعودية "ما الذي لدينا؟ اعطيك فقط مقارنة بسيطة لدينا إف 15 بأربع طرازات، طائرة إف 15 تستطيع أن تقطع 5 آلاف كيلو دون الهبوط بأي قاعدة جوية، وإيران قريبة لنا".

وأضاف "لدينا صواريخ وأنا لا أكشف سر وهي معروفة، صواريخ الكروز اسمها ستورم شادو، هذه الصواريخ نستطيع تدمير الـ أس300 بدون ما ندخل أجواء إيران... لدينا طائرات التايفون أواليوروفايتر هذه من الجيل الخامس، طائرة متسللة لا تكشفها رادارات إيران التي تعود إلى عصر الخمسينيات.."

مسترسلا "لدينا صواريخ استراتيجية او ربما أحدث من هذه تدمر اي شي في إيران..."