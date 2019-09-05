لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

السودان

من هي أسماء محمد عبد الله أول وزيرة للخارجية في تاريخ السودان؟

 محادثة
بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz 
سودانيون يحتفلون بعد توقيع الإعلان دستوري بين المجلس العسكري الانتقالي والتحالف المعارض في الخرطوم
سودانيون يحتفلون بعد توقيع الإعلان دستوري بين المجلس العسكري الانتقالي والتحالف المعارض في الخرطوم
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

تمّ تعيين امرأة في منصب وزير الخارجية في الحكومة السودانية، التي أُعلن عن تشكيلها اليوم، ما يشكل سابقة في تاريخ البلاد. وتم تسليم الحقيبة الوزارية إلى الدبلوماسية أسماء محمد عبد الله، التي تعد من أوائل السودانيات اللواتي عملن في السلك الدبلوماسي، خلال حقبة الثمانينيات.

أدناه بعض التفاصيل من سيرة عبد الله الذاتية: