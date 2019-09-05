من هي أسماء محمد عبد الله أول وزيرة للخارجية في تاريخ السودان؟

تمّ تعيين امرأة في منصب وزير الخارجية في الحكومة السودانية، التي أُعلن عن تشكيلها اليوم، ما يشكل سابقة في تاريخ البلاد. وتم تسليم الحقيبة الوزارية إلى الدبلوماسية أسماء محمد عبد الله، التي تعد من أوائل السودانيات اللواتي عملن في السلك الدبلوماسي، خلال حقبة الثمانينيات.

أدناه بعض التفاصيل من سيرة عبد الله الذاتية: