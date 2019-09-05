شاهد: نائب بريطاني يطالب جونسون بالاعتذار لنساء مسلمات

طالب النائب عن حزب العمال البريطاني، تانمانجيت سينغ ديسي، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالاعتذار عن تصريحات "عنصرية ومهينة" بحق النساء المسلمات، نشرها جونسون سابقاً في صحيفة ديلي تلغراف عام 2018.

وكان جونسون شبه مرتديات البرقع "بصناديق البريد" و "لصوص البنوك"، ما أثار موجة كبيرة من الجدل في بريطانيا آنذاك. وانتقدت زعيمة الحزب الليبرالي-الديمقراطي، جو سوينسون، جونسون لفشله في الاعتذار رداً على ديسي.

وكان مجلس العموم البريطاني قام في وقت سابق بالتصويت ضد مذكرة طرحها جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل على أمل تعزيز موقعه بأغلبية جديدة أكثر تماسكا وقوة، تتيح له التحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في السابع عشر من الشهر المقبل.

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