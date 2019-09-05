أردوغان يريد السلاح النووي مثل إسرائيل

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الضغوط التي تتعرض لها بلاده لعدم حيازة السلاح النووي.

وقال أردوغان في خطاب بمدينة سيواس (شرق) إنّ "بعض (الدول) لديها صواريخ ذات رؤوس نووية لكن ممنوع عليّ أن أحصل عليها. أنا لا أقبل ذلك".

وألمح أردوغان إلى أنه يرغب في أن تحصل تركيا على الحماية المتوفرة لإسرائيل.

وقال ”إسرائيل على مقربة منا وكأننا جيران. إنها تخيف (الدول الأخرى) بامتلاكها لهذه الأسلحة. لا يمكن لأحد أن يمسها“.

ولا تمتلك تركيا أي سلاح نووي وهي ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1980.

ويأتي تصريح الرئيس التركي في الوقت الذي تعزّز فيه بلاده علاقاتها الدفاعية مع روسيا على حساب الولايات المتحدة، الحليف التاريخي لأنقرة في حلف شمال الأطلسي.

وكان أردوغان ألمح الجمعة إلى أن بلاده قد تشتري مقاتلات من روسيا بعد أن استبعدتها الولايات المتحدة من برنامج مقاتلات أف-35 بسبب منظومة الدفاع الجوي الروسية اس-400 التي اشترتها أنقرة.

وطلبت أنقرة شراء أكثر من مئة مقاتلة إف-35. غير أنّ المسؤولين الأميركيين اعتبروا أنّ ذلك لا يتفق مع شراء منظومة إس-400 الروسية، وأبدوا خشية من تعريض البيانات التكنولوجية الأميركية للخطر.

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