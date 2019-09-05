مراهق بريطاني يصاب بالعمى بعد حصر نظامه الغذائي بالبطاطا منذ سنوات

هل يمكن أن يكون تناول الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية سيئاً إلى درجة فقدان البصر؟ يُعرف عن هذا النوع من الطعام أنه غير صحي، وأنه في حال اعتمد كمصدر أساسي لغذاء الجسم في مدة طويلة، قد يتسبب بمشاكل صحية. ولكن إلى هذا الحد؟ فقدان البصر؟

من بين المخاطر التي تعززها الوجبات السريعة هناك أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسرطان، ولكن قد يصل الأمر إلى حد تضرر الجهاز العصبي بشكل دائم، وخاصة حاسة الرؤية.

الإثبات

كشفت مجلة "أنالس انترنال ميدسين" عن تقرير لحالة صبي يبلغ من العمر 17 عاماً في بريطانيا أصيب بنقص حاد في النظر إلى حد العمى وذلك بسبب"إدمانه" الشديد على وجبات غير صحية تمثلت في البطاطا المقلية ورقائق "التشيبس".

وكان الشاب يعالج منذ ثلاثة أعوام ولكن يبدو أن حالته ساءت.

يقول الصبي الذي لم يفصح التقرير عن هويته إنه "تفادى استهلاك أشياء كثيرة بسبب ملمسها، وإنه، منذ المرحلة الابتدائية في المدرسة، حصر نظامه الغذائي بالبطاطا ورقائق البطاطا (تشيبس) والخبز الأبيض، بشكل شبه كامل".

وكشفت الاختبارات والفحوصات الطبية التي أجريت له بمستشفى بريستول البريطاني عن إصابته بفقر دم حاد وانخفاض شديد في مستويات الفيتامين ب 12 وفيتامين D، وعدد آخر من الفيتامينات الضرورية، إضافة نقص في المعادن التي يحتاجها الجسم للبقاء بصحة جيدة.

وقالت الطبيبة دينيز أتان، التي عالجته في المستشفى "لم يكن يأكل أي فواكه أو خضروات أبداً".

وبرر الشاب، بحسب الطبيبة، عاداته الغذائية بـ "بكرهه لبعض الأطعمة التي لا يستطيع تقبلها، ولذلك أحس أن الأطعمة الوحيدة التي يستطيع أكلها هي البطاطا المقلية والرقائق".

وذكر بيان صادر عن مستشفى بريستول إن لدى المراهق "بقع عمى في وسط عينيه، وهذا يعني أنه لا يستطيع قيادة سيارة، وسيكون من الصعب عليه القراءة، ومشاهدة التلفزيون، أو تمييز الوجوه".

وكان من الممكن علاجه لو تم الكشف عن حالته في وقت مبكر، والتي تعرف طبياً باعتلال العصب البصري، لمن التأخر في اكتشاف الحالة أدى بعد مدة طويلة يؤدي إلى موت الألياف العصبية المسؤولة عن نقل الرسائل العصبية "البصرية" وهو ما يجعله منها حالة مرضية دائمة.