تسريب مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدمي فيسبوك

أكدت شركة فيسبوك يوم الأربعاء تقريراً كشف عن تسريب أرقام هواتف أكثر من 419 مليون مستخدم أغلبهم في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفيتنام.

وقال تقرير لموقع تيك كرانش إن البيانات المسربة كانت مخزنة بخادم للمعلومات دون حماية كلمة سر الولوج إليه.

وأزالت فيسبوك المعلومات المخزنة عقب ظهور التقرير كما فتحت تحقيقاً لمعرفة المسؤول عن التسريب وتحديد متى وقع هذا الاختراق بالتحديد.

ومن الأرجح أن تكون البيانات سُربت عبر أداة لجمع معلومات عن المستخدمين تم تعطيلها بواسطة فيسبوك في أبريل – نيسان 2018 في أعقاب الفضيحة التي أظهرت وصول شركة "كمبريدج أناليتيكا" للاستشارات السياسية إلى بيانات الملايين من مستخدمي الموقع.

وقال متحدث لفيسبوك في بيان: "هذه البيانات (المسربة) قديمة ويبدو أنه تم إتاحتها قبل أن نجري تغييرات العام الماضي لإزالة إمكانية العثور على مستخدمين باستخدام ارقام هواتفهم".

وأضاف البيان: "تم حذف تلك البيانات المسربة ولم يظهر لنا أي دليل على تعرض حسابات المستخدمين أصحابها للخطر".

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