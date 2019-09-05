ضبط شبكة احتيال جمعت 2.1 مليون دولار عبر تطبيقات غرامية

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل لدوره في قيادة شبكة احتيال على الإنترنت سرقت أكثر من 2.1 مليون دولار من أكثر من 30 ضحية عبر مواقع وتطبيقات المواعدات الغرامية.

وقال مدعون إن روبن ساربونغ (35 عاماً) وآخرين يواجهون تهم إنشاء حسابات مزيفة على مواقع وتطبيقات غرامية أدعوا خلالها أنهم أفراد بالجيش الأمريكي في سوريا خلال الفترة بين يناير – كانون الثاني 2016 وسبتمبر – أيلول 2019.

وعكف ساربونغ وشركاه على إقامة محادثات غرامية مع ضحاياه قبل أن يطلب منهم إرسال الأموال بحجة أن أفراد الجيش الأمريكي يريدون المساعدة "من أجل شحن سبائك ذهبية مُنحت لهم أو عثروا عليها أثناء خدمتهم في سوريا".

وبالفعل أرسل ضحايا ساربونغ أكثر من 2.1 مليون دولار إلى حسابات أدارها داخل وخارج الولايات المتحدة.

وانتحرت إحدى ضحايا ساربونع إثر اكتشافها لاحتياله بعد إرسالها أكثر من 90 ألف دولار لأحد حساباته البنكية.

ويواجه ساربونغ، في حال إدانته، السجن لمدة 25 عاماً وغرامة قدرها 250 ألف دولار أمريكي.

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