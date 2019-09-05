السعودية: زعزعة الاستقرار في اليمن يشكل تهديداً لأمن المملكة وسنرد بحزم

نقلت وكالة الأنباء السعودية بياناً رسمياً عن المملكة جاء فيه أن "المملكة تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في عدن والمحافظات الجنوبية وأنها ترفض التصعيد بشكل تام".

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الحوار، مضيفاً أن المملكة "تأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد واستقرار المملكة والمنطقة".

وجاء في البيان أيضاً أن المملكة لن تقبل بالتصعيد العسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً، والتنظيمات الأخرى المتمثلة في تنظيمي داعش والقاعدة".

وجدد البيان دعم السعودية "للشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها واستقراره".

ويأتي البيان في مرحلة وصفها مراقبون بالحساسة جداً من تاريخ النزاع اليمني، حيث وقعت اشتباكات دامية بين قوات حكومة هادي المدعومة سعودياً، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً.

وتبادل الطرفان السيطرة على عدن وسط كلام عن رغبة جنوبية في إعادة إحياء جمهورية اليمن الجنوبي، التي اندثرت منذ التوحيد في العام 1990. وأزّم الوضع أيضاً صدور تقرير أممي، نفى التحالف بقيادة السعودية اليوم، ما جاء فيه، حول ارتكاب قواته "انتهاكات قد تصل إلى حدود جرائم الحرب".

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