هل لجأ ترامب ل"خريطة مزيفة" ليداري خطأه بشأن إعصار دوريان؟

هل تم تغيير توقعات المركز الوطني للأعاصير بشأن إعصار دوريان من أجل إنصاف دونالد ترامب؟ إنه الجدل الجديد الذي أثارة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض حول ما يبدو وأنه معلومات غير دقيقة حول المسار المحتمل لإعصار دوريان في الولايات المتحدة، على خلفية تغريدة خاطئة له على تويتر حول مسار الإعصار.

عرض الرئيس الأمريكي خريطة لمسار الإعصار دوريان المتوقع أن يصل إلى سواحل فلوريدا وولايات جورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للأعاصير، وبدا على الخريطة التي رفعها ترامب تغيير مخطط مخروط الخليج الشمالي بواسطة قلم أسود ليشمل المسار ولاية ألاباما التي لم تكن معنية. وخلال المؤتمر الصحفي في المكتب البيضاوي، أشار ترامب إلى مخطط رسمي للطقس مؤرخ في 29 أغسطس/ آب المنصرم يُظهر الولايات التي يمكن أن يشملها مسار إعصار دوريان فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا بحسب المركز الوطني للأعاصير، كما أظهر هذا المخطط منطقة "عدم اليقين" التي بدت وكأنها صححت على الرسم البياني لإظهار خطر انتقال دوريان من ولاية فلوريدا إلى ألاباما.

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وقال ترامب أثناء المؤتمر "كان الإعصار سيضرب كل من فلوريدا وجورجيا، هذا الأمر كان يمكن أن يحدث لأن المسار كان متجهًا نحو الخليج كما كان متوقعًا في الأصل ...".

ولم يتوقع الخبراء أن يتجه إعصار دوريان نحو الخط الساحلي لولاية ألاباما. وكان ترامب قد أعلن نهاية الأسبوع في تغريدة أن ولاية ألاباما واحدة من الولايات التي يمكن أن يشملها إعصار دوريان، فيما نفت هيئة الطقس الوطنية ذلك في تغريدة بعد 20 دقيقة.

وسأل الصحفيون الحاضرون في المؤتمر ترامب حول سر ضم ولاية ألاباما في مسار الإعصار بقلم على المخطط ورد الرئيس بعبارة "لا أعرف، لا أعرف".