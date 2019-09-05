وفاة الأبن الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي

توفي النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي ليل الأربعاء إثر أزمة قلبية، بحسب ما أعلن أحد محامي الأسرة.

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود لوكالة فرانس برس "توفي عبد الله (25 عاماً) بعد تعرّضه لأزمة قلبية أثناء قيادته سيارته في القاهرة".

وأضاف "كان معه أحد أصدقائه الذي تمكّن من إيقاف السيارة وإيصال عبد الله إلى المستشفى".

وقال "أتوقّع أن يتمّ دفنه غداً (الخميس)".

وتوفي عبد الله بعد قرابة ثلاثة أشهر من وفاة والده الذي كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وسقط مرسي ميتاً في 17 حزيران/يونيو في قاعة المحكمة أثناء محاكمته في قضية التخابر مع قوى أجنبية.

وكانت السلطات ألقت القبض على عبد الله أكثر من مرة خلال الأعوام الخمس الماضية وقد أيّدت محكمة النقص المصرية العام الماضي حكماً بحبسه لمدة عام بتهمة حيازة مخدرات.

وتصنّف الحكومة المصرية تنظيم الاخوان المسلمين "إرهابيا" منذ نهاية 2013.

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