ألقت الشرطة الفلبينية القبض على سيدة أمريكية حاولت تهريب رضيع يبلغ عمره ستة أيام داخل حقيبة يدها على متن طائرة متجهة من الفلبين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال غرافتون ميدينا، وهو مسؤول بالمكتب الفلبيني للتحقيقات: "عملنا بالتنسيق مع شركة طيران أمريكية ساعدتنا على إلقاء القبض على المسافرة عند بوابة السفر".

وأوضح ميدينا أن السيدة، جينفر إيرين تالبوت، أخفت الطفل أثناء عبورها بمكاتب التسجيل وبوابات التحقق من جوازات السفر قبل أن تظهره شاشات الكشف عن حقائب اليد في بوابة السفر.

ولم تمتلك تالبوت أي وثائق خاصة بالطفل قبل صعودها على متن رحلة شركة دلتا الأمريكية المتجهة من العاصمة الفلبينية مانيلا إلى ولاية أوهايو.

وأكد مكتب التحقيقات الفلبيني أن الطفل يخضع الآن لرعاية قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية الحكومي.

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