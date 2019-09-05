شاهد: الأسد "ليو".. أشهر حيوان "أليف" في دهوك العراقية

أصبح الشبل "ليو" أشهر حيوان في شوارع مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق بعدما اعتاد أهالي المدينة على وجوده حولهم بصحبة مالكه بلند مأمون.

ويحظى مأمون بعضوية المنظمة الكردية – الأمريكية لحماية الحيوانات مما ساعده على اقتناء أنواع مختلفة من الحيوانات الأليفة في السابق ولكنه يقول إنها التجربة الأولى في التعامل مع حيوان بري.

ويبلغ "ليو" من العمر عاما واحدا وقد حظي برعاية مأمون بعد عشرين يوماً من مولده.

ولا يخشى مأمون من أن يقوم ليو بأي عمل عدائي لأنه يعيش حياة الحيوانات الأليفة ويتغذى على الحليب كالقطط منذ صغره.

ويشعر رواد مقاهي دهوك بالألفة تجاه ليو بعدما اعتادوا وجوده بينهم في زيارات بصحبة مأمون طوال الوقت.

ولكن الطبيب البيطري سليمان سعيد يؤكد أن سلوكيات الأشبال والأسود تتغير وتصبح أكثر شراسة بعد بلوغهم عمر عام ونصف العام.

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