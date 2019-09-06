مصادر رسمية: وفاة 2050 شخصا بوباء إيبولا في الكونغو خلال سنة واحدة

واصل وباء إيبولا تفشيه في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث سجلت منذ الكشف عنه في الأول من آب/أغسطس 2018، وفاة 2050 شخصا بينهم 52 توفوا في ثمانية أيام، بحسب ما أفادت مصادر صحية الخميس.

وقالت لجنة وطنية كونغولية للتصدي لوباء إيبولا في نشرتها اليومية إن آخر حصيلة الأربعاء أفادت بوفاة 2050 شخصا من 3049 إصابة.

وشكل ذلك زيادة ب 52 وفاة مقارنة بالثلاثاء 27 آب/اغسطس و44 وفاة مقارنة بالأربعاء 28 آب/أغسطس تاريخ تجاوز عتبة ألفي وفاة.

وتم تلقيح أكثر من مئتي ألف شخص خلال فترة تفشي هذا الوباء، العاشر من نوعه في الكونغو الديموقراطية، والأخطر بينها. وهو ثاني أشد هذه الأوبئة فتكا بعد وباء تفشى في غرب افريقيا في 2014 (غينيا وليبيريا وسيراليون وخلف 11 ألف وفاة).

ويشمل الوباء حاليا ثلاث مناطق في شرق الكونغو الديموقراطية هي شمال كيفو من حيث بدأ والتوري وجنوب كيفو. كما طاول الوباء أوغندا المجاورة.

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