الشتائم تطال مجددا زوجة ماكرون .. وزير برازيلي يصفها بـ"القبيحة فعلا" ثم يعتذر

وصف وزير الاقتصاد البرازيلي باولو غيديس يوم أمس الخميس بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي بـ"القبيحة فعلا" قبل أن يقدم اعتذاره، وذلك بعد أن كان الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو هاجم مظهر السيدة الأولى الفرنسية قبل فترة.

إلا أن وزير الاقتصاد تراجع بعد ذلك واعتذر عن تصريحاته، مؤكدا أن لا نية لديه لشن هجمات شخصية.

وقال غيديس الذي يعد من أهم شخصيات حكومة بولسونارو، إن "الرئيس قال ذلك وهذه هي الحقيقة، هذه المرأة قبيحة فعلا".

وأكد غيديس هذه التصريحات خلال مناقشة تمت لرجال أعمال في فورتاليزا الواقعة شمال شرق البرازيل. وقال إن هناك الكثير من "الحقيقة" في ما قاله بولسونارو، الذي اعتبر ماكرون أن تصريحاته "عديمة الاحترام".

بعيد ذلك، نشر المكتب الصحافي لغيديس بيانا ذكر فيه أن وزير الاقتصاد يقدم "اعتذاراته على مزحة اليوم (في إشارة إلى يوم الخميس)، عندما تحدث عن زوجة الرئيس الفرنسي".

وقال البيان إن "هدف الوزير كان أن يظهر أن القضايا الضرورية والملحة للبلاد لا تحتل المكانة اللازمة لها في النقاشات العامة". وأضاف "ليست لديه أي نية لشن هجمات شخصية".

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