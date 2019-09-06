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المملكة المتحدة

المحكمة العليا البريطانية ترفض طعنا في قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -
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reuters
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رفضت محكمة الدرجة الأولى في لندن اليوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال القاضي إيان بورنيت أمام محكمة العدل في إنجلترا وويلز، وهي محكمة ابتدائية، إنه "تم رفض" الطعن.

لكن المحكمة سمحت برفع القضية إلى المحكمة العليا التي ستعقد جلستها للنظر في الملف بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول.

وكانت جينا ميلر، وهي ناشطة بارزة حصلت سابقًا على تأييد المحكمة العليا لالتماس تقدمت به، يجبر الحكومة على الحصول على موافقة البرلمان قبل إطلاق عملية تفاوض لعامين مع الاتحاد الأوروبي، هي من تقدمت بالطعن.

وقالت ميلر خارج المحكمة بعد جلسة الاستماع "لن نتخلى أنا وفريقي عن معركتنا من أجل الديمقراطية". وأضافت "ندافع عن الأجيال المقبلة، سيشكل الاستسلام الآن تقصيراً في مهمتنا".

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