مارادونا يشرف على تدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني

أعلن نادي خيمناسيا لابلاتا الذي يعاني في دوري الدرجة الأولى على حسابه في تويتر أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا سيشرف على تدريب فريقه. وكتب النادي في حسابه كلمة ترحيبية باللغات الاسبانية والبرتغالية والفرنسية والانجليزية والألمانية والإيطالية والروسية "أهلا بك دييغو".

وأضاف النادي الذي يحتل حاليا المركز الأخير في الدوري "كل زاوية في أجمل نادٍ في العالم، تحييك".

وكان مارادونا قد أعلن ومحاميه ماتياس مورلا في وقت سابق أنه اقترب من تدريب خيمناسيا لا بلاتا. وقال مارادونا الذي خضع في تموز/يوليو الماضي لجراحة ناجحة في ركبته في فيديو نشره محاميه ماتياس مورلا على موقع تويتر "خضعت لجراحة أخيرا. حصلت اتصالات مع مسؤولي خيمناسيا، (لكن) أخيرا لم اتحدث مع أحد".

وأضاف المحامي في تصريح "فكرة التدريب في الأرجنتين تغري مارادونا. هناك استعداد جيد لرئيس خيمناسيا غابريال بيليغرينو بنسبة 80 بالمائة ليدرب مارادونا خيمناسيا".

وكان قائد ومدرب منتخب الأرجنتين السابق قد تخلى عن منصبه كمدرب لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك في حزيران/يونيو لظروف صحية بعد تسعة اشهر فقط من تسلمه مهامه، فيما اعلن مورلا انه يحتاج لاجراء عمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.

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وتسلم مارادونا البالغ من العمر 58 عاما تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في أيلول/سبتمبر 2018 خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر من 15 في الترتيب. وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه الى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به الى الدرجة الأولى.

وعانى النجم السابق لنابولي الايطالي والذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في نهائيات كأس العالم (المكسيك 1986)، من مشاكل صحية خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان، لاسيما بعد ازدياد وزنه بشكل كبير.

وفي كانون الثاني/يناير، كشفت تقارير صحافية أرجنتينية أن مارادونا أدخل المستشفى وخضع لعملية جراحية لمعالجة نزيف معوي. كما كان قد خضع لعملية اخرى في كتفه الأيسر في العام 2017 في دبي، عندما كان يشرف على فريق الفجيرة الاماراتي الذي يلعب في الدرجة الثانية.