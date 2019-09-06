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إيران

يورونيوز تتحدث مع شبان إيرانيين عن رؤاهم المستقبلية في ظل العقوبات الاقتصادية

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بقلم:  Anelise Borges  يورونيوز 
يورونيوز تتحدث مع شبان إيرانيين عن رؤاهم المستقبلية في ظل العقوبات الاقتصادية
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تستعد فيه إيران لخفض التزاماتها تجاه الاتفاقية النووية الشاملة التي تم عقدها عام 2015، في محاولة للضغط على أوروبا، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية آنفة الذكر العام الماضي.

وأثناء مؤتمر صحفي عقد في إندونيسيا، أدان وزير الخارجية الإيراني العقوبات الأمريكية، ووصفها بأنها "إرهاب اقتصادي"، مضيفًا أن بلاده لن تمتثل لبنود الاتفاقية بالكامل ما لم تقم الولايات المتحدة وأوروبا بفعل الشيء نفسه.

وفي هذا السياق التقت مراسلة يورونيوز أنيليز بورجيس بالعاصمة طهران عدداً مجموعة من الشباب الإيرانيين حول رؤاهم المستقبلية للبلاد في ظل العقوبات الاقتصادية والصراع السياسي

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