شاهد: شرطية تتعرض لوعكة صحية خلال كلمة لرئيس الوزراء جونسون

خلال حضور رئيس الوزير البريطاني بوريس جونسون مراسيم تخرج لمتدربي الشرطة في ويكفيلد في بريطانيا، وأثناء إلقائه كلمة للمتخرجين بدى على إحدى الشرطيات التي كانت تقف وراء جونسون أنها في حالة غير مريحة بالمرة.

وخلال تقلي الوزير للأسئلة من قبل صحفيين تفطن للشرطية وكان يلتفت إليها بين الفينة والأخرى مخبرا أيها أنه سوف ينهي خطابه قريبا.

ولكن في آخر مرة نظر إليها أقترب قليلا ليسألها "هل أنت بخير؟"، ويبدو أن الشرطية لم تستطع أن تقاوم ما ألم بها وجثت إلى الأسفل دون أن تجيب، ما استدعى بجونسون إلى القول " حسنا، أنا آسف جدا، أعتقد أن هذه إشارة لي فعليًا أن أن أسرع" لإنهاء حديثه.

وفور ختام خطابه تقدم جونسون من الشرطية المتخرجة واعتذر منها قبل أن يحيّي المتخرجين ويهنئهم مرة أخرى.