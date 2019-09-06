مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في مسيرات الجمعة على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس اليوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول، مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في مواجهات قرب حدود القطاع.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة في حديث لوكالة فرانس برس إن مواطنين أحدهما علي سامي علي الأشقر البالغ من العمر 17 عاما قتل بعد أن أصيب برصاصة في العنق أطلقها الجيش الإسرائيلي شرق جباليا، وآخر أصيب برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرق مدينة غزة".

وذكرت مواقع فلسطينية، أن القتيل الثاني يدعى خالد إياد الربعي من حي الشجاعية.

هذا وأضاف القدرة أن "عشرات المصابين نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة بينهم 38 أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقته القوات الإسرائيلية على المشاركين لقمع فعاليات الجمعة الثالثة والسبعين لمسيرات العودة". وأضاف أن " العشرات أيضا أصيبوا بالاختناق والإغماء نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع".

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