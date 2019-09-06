ماليزيا تدين المذهب الشيعي وتدعو إلى التحذير من تعاليمه "المنحرفة"

أدانت السلطات الدينية في ماليزيا "الإسلام الشيعي"، وطلبت من المساجد أن تدعو في الخطب المريدين إلى اليقظة، تجاه انتشار "التعاليم المنحرفة" للمذهب الشيعي وفق ما جاء في وكالة رويترز للأنباء.

لكن منظمات لحقوق الإنسان تقول إن الطائفة الشيعية التي تمثل أقلية (10 آلاف نسمة تقريبا) في ماليزيا ذات الأغلبية السنية، تتعرض للتمييز والاضطهاد على يد السلطة في البلاد، حيث داهمت السلط الدينية أماكن العبادة التي يرتادها الشيعة واعتقلوا أناسا منهم.

وقالت إدارة الشؤون الدينية في سيلانغور في خطبة الجمعة إن على المسلمين ألا يتأثروا بممارسات الطائفة الشيعية.

وتكون خطب يوم الجمعة في المساجد الماليزية موحدة، اعتمادا على خطبة الأسبوع التي تصدرها السلطات، والتي قالت إن الأيديولوجية الشيعية "تقيد ضحاياها" حسب وصفها عن طريق المؤسسات التربوية وكتب الأطفال والقصص والرسوم المتحركة، إضافة إلى وسائل أخرى.

وأضافت وزارة الشؤون الدينية قولها إن "على الأمة الإسلامية أن تمثل أعين السلطات الدينية وآذانها، عندما يتعلق الأمر بانزلاق نحو الشبهات تحت رداء الإسلام"، واصفة الممارسات الشيعية "بالمتطرفة والمثيرة للاشمئزاز".

وتقول رويترز إنها لم تتبين إذا كانت الخطبة المنتقدة للشيعة قد سلمت إلى جميع المساجد في البلاد، ولكن مطلعين على الشؤون الدينية يقولون إن المساجد تتبع عادة الخطبة التي تصدرها السلطات الدينية الحكومية.

ويقول هشام بافان أحمد الأستاذ في الجامعة الإسلامية الدولية قرب كوالا لمبور، إن ما جاء في الخطبة يمثل أعنف تعليق يخص الشيعة في ماليزيا. وكان جهاز ماليزي إسلامي أصدر فتوى سنة 1996، أقر فيها بأن الإسلام السني هو عقيدة الماليزيين المسلمين.

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