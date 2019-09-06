النباتيون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ولكن أكثر عرضة للسكتة الدماغية

أظهرت دراسة علمية بريطانية أن الأشخاص النباتيين والخضريين (أي الذين يعتمدون في وجباتهم الغذائية على الخضر والفواكه فقط دون تناول المشتقات الحيوانية مثل الحليب والبيض) تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

غير أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لديهم مرتفع أكثر.

ووجدت الدراسة أن حالات الإصابة بأمراض القلب تقل بـ 10 مرات، بينما ترتفع السكتات الدماغية ثلاثة مرات عند كل ألف شخص لدى الفئات النباتية مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون اللحوم في وجباتهم الغذائية.

وشملت عينة البحث الذي نشرته المجلة البريطانية الطبية، بيانات نظام الغذائي والصحي لـ 48 ألف شخص على مدى 18 سنة كاملة.

ولا يمكن حصر النتائج التي توصلت إليها الدراسة بالنظام الغذائي فقط، إذ يعتبر عاملاً مساهماً فقط، وهناك عوامل أخرى قد تؤثر على التعرض لتلك الأمراض.

وذكر خبراء الحميات الغذائية (الدايت)، أن تناول مجموعة واسعة من الأطعمة، مهما كان اختيار الناس للوجبات الغذائية هو الأفضل لصحتهم.

وكان نصف المشاركين في الراسة الذين تم متابعتهم ما بين عامي 1993 و2001، من الذين يتناولون اللحوم، فيما وصل عدد النباتيين والخضريين 16 ألف مشارك ، مع 7500 شخص من الذين النباتيين الذين يضيفون السمك فقط إلى قائمة طعامهم.

وتم خلال الدراسة سؤال المشاركين عن وجباتهم الغذائية التي يتناولوها عندما انضموا إلى الدراسة ومرة ​​أخرى في عام 2010، كما تم جمع كل ما يتعلق بتاريخهم الطبي والتدخين من عدمه والنشاط البدني.

وكانت هناك 2820 حالة من أمراض القلب و1072 حالة من السكتة الدماغية بما في ذلك 300 سكتة دماغية نزيفية، والتي تحدث عندما تنفجر الأوعية الدموية الضعيفة وتنزف داخل المخ.

وتم العثور لدى النباتيين الذين يضيفون السمك فقط لقائمة طعامهم، إصابات بأمراض الشرايين بنسبة أقل بـ 13 ٪ فقط من الذين يتناولون اللحوم، في حين أن النباتيين والخضريين كانوا أقل عرضة بنسبة 22 ٪.

لكن أولئك الذين تناولوا وجبات نباتية كانت لديهم مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20٪، واقترح الباحثون أن هذا يمكن أن يرتبط بمستويات منخفضة من فيتامين ب 12 ، لكنهم قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاستقصاء هذه الحالة.