شاهد: فقرة بدون تعليق لهذا الأسبوع

احتجاجات في كولومبيا للمطالبة بحماية الحيوانات الأليفة

نظم مدافعون عن حقوق الحيوان احتجاجا في شوارع العاصمة الكولومبية بوغوتا لمطالبة الحكومة، ببذل المزيد من الجهود لحماية الحيوانات من سوء المعاملة.

حيث سار المتظاهرون إلى جانب حيواناتهم الأليفة وهم يهتفون "نحن صوت الحيوانات". وحمل عدد من المتظاهرين صوراً لضحايا إساءة معاملة الحيوانات.

أطباق "عامرة" بالحشرات في أول مطعم من نوعه بجنوب إفريقيا

شهدت ضاحية في كيب تاون بجنوب إفريقيا في تموز/ يوليو الماضي افتتاح أول مطعم لا يقدم على قائمة طعامه إلا الحشرات و الحشرات فقط.

وعلى الرغم من شعبية هذه الأكلة في أماكن مختلفة حول العالم إلا أن رئيس الطهاة الجنوب أفريقي ماريو بارنارد كان أول من افتتح مطعماً خاصاً بالحشرات في جنوب إفريقيا.

الأسد "ليو".. أشهر حيوان "أليف" في دهوك العراقية

أصبح الشبل "ليو" أشهر حيوان في شوارع مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق بعدما اعتاد أهالي المدينة على وجوده حولهم بصحبة مالكه بلند مأمون.

ويحظى مأمون بعضوية المنظمة الكردية – الأمريكية لحماية الحيوانات مما ساعده على اقتناء أنواع مختلفة من الحيوانات الأليفة في السابق ولكنه يقول إنها التجربة الأولى في التعامل مع حيوان بري.

ويبلغ "ليو" من العمر عاما واحدا وقد حظي برعاية مأمون بعد عشرين يوماً من مولده.