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زيمبابوي

وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر ناهز 95

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بقلم:  Euronews 
وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر ناهز 95
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توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر ناهز 95 صباح هذا الجمعة في سنغافورة حسب ما أعلنه الرئيس الحالي إيمرسون منانغاغوا في تغريدة على حسابه في تويتر.

وكتب منانغاغوا في تغريدة "أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي".

وتابع "كان القائد موغابي بطل التحرير، مناصر لعموم إفريقيا كرّس حياته لتحرير شعبه. لن ننسى أبدا إسهامه في تاريخ أمتنا وقارتنا. لترقد روحه بسلام".

وتولى روبرت موغابي قيادة روديزيا السابقة عند استقلالها عام 1980 وحكم البلاد بقبضة من حديد.

وأجبر موغابي على الاستقالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بعد 37 عاما في الحكم بعدما تخلى عنه الجيش والحزب الحاكم، تاركا البلاد تتخبط في أزمة اقتصادية حادة لا تزال تتفاقم.