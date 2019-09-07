شاهد: اعتقال 10 أشخاص في إيطاليا بينهم إمام و8 من أصول تونسية في عملية لمكافحة الإرهاب

أعلن القضاء الإيطالي اليوم السبت 7 سبتمبر/أيلول، أنه أصدر مذكرات توقيف بحق عشرة أشخاص بينهم إيطاليان وثمانية من أصول تونسية يشتبه في تمويلهم الإرهاب بينهم إمام تيرامو في أبروزو بوسط إيطاليا.

وجاء في بيان لنيابة لاكويلا، كبرى مدن منطقة أبروزو، أنه يشتبه في أن هؤلاء الأشخاص "أقاموا حسابات مزورة عبر عدة شركات لجمع مبالغ مالية كبيرة جاء قسم منها من التهرب الضريبي".

وقال المصدر نفسه، إن هذه الأموال كانت تستخدم "أيضا لتمويل أنشطة مرتبطة بجبهة النصرة" الجناح السوري السابق لتنظيم القاعدة.

وأضاف البيان، أن قسما من المبالغ كان مخصصا "لأئمة في إيطاليا، دين أحدهم بتهمة الانتماء إلى شبكة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية".

وتابع البيان، أن بين الأشخاص الـ10 الذين تم توقيفهم محاسبة إيطالية، موضحا أنه تم حجز ممتلكات وعقارات بقيمة "تزيد من مليون يورو".

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