وفاة عالم نووي مصري في مراكش المغربية في ظروف غامضة

ظروف غامضة، وتصريحات مختلفة ومتفاوتة أحاطت بخبر وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان يوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول، بعد إصابته بوعكة صحية طارئة داخل غرفته في فندق في مدينة مراكش المغربية على هامش حضوره لمؤتمر عربي حول الطاقة.

وصرحت مصادر طبية إلى أن رمضان، وهو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، شعر يوم الأربعاء بمغص شديد في معدته عقب تناوله كوبا من العصير أثناء تواجده داخل غرفته في فندق في المنطقة السياحية أكدال قبل أن ينقل إلى المستشفى، وأن يفارق الحياة إثر إصابته بسكتة قلبية.

وأضافت المصادر أنه تم سحب عينات من دمه وتم فحص هذه العينات من قبل أحد المختبرات الطبية في مدينة الدار البيضاء، لمعرفة ما إذا كانت هذه الوفاة ناجمة عن تسمم أم لا.

هذا وكشف السفير المصري بالمغرب أشرف إبراهيم اليوم السبت في حديث مع وسائل إعلام محلية مصرية، أنه وعقب تشريح جثة العالم المصري وفقا لأوامر من النيابة العامة المغربية، تبين أن رمضان فارق الحياة إثر نوبة قلبية.

وتابع إبراهيم، أن السفارة المصرية تابعت عن كثب الحالة منذ اللحظة الأولى.

في سياق متصل، أجرت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم اتصالا مع سفير مصر لدى المغرب، لمتابعة إجراءات نقل الجثة إلى مصر ليتم تسليمها إلى عائلته ودفنها.

وبين وفاته إثر تعرضه لنوبة قلبية، وتعرضه لحادثة تسمم مفتعلة وتناوله لعقاقير طبية أثرت على صحته وأدت إلى وفاته، اختلفت الروايات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وأشار الإعلام المغربي إلى أن الخبير المصري الراحل سبق أن شارك في اجتماعات رسمية مع وزراء البيئة العرب في العام 2014، وتم تكليفه بعد عام إلى جانب عدد من الخبراء الآخرين بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية بوشهر في إيران وديمونة في إسرائيل.

وشارك رمضان مع متابعيه على فيسبوك مجموعة من الصور له أثناء مشاركته في المؤتمر يوم الأبعاء، أي يوم وفاته، وكتب

"الاجتماع النهائي للتنسيق البحثي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دراسة الاتجاهات الزمنية للتلوث في المناطق الساحلية المختارة من خلال تطبيق الأدوات النظرية والنووية، سبتمبر 2019، مراكش، المغرب، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التالية".

Final Research Coordination Meeting of IAEA on the Study of temporal trends of pollution in selected coastal areas by... Publiée par Abou Bakr Ramadan sur Mercredi 4 septembre 2019

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