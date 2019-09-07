رفض طلب نبيل القروي المشاركة في المناظرة التلفزيونية عبر السكايب الليلة

تنطلق اليوم السبت 7 سبتمبر/أيلول 2019، التاسعة مساءً بتوقيت تونس (الثامنة بتوقيت غرينيتش) المناظرات التلفزيونية التي ستبثّها القناة الوطنية، وعدد من القنوات الخاصة، والتي سيحضرها المرشحون للانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها.

وحسب القرعة التي أجرتها كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمشاركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري فإن المجموعة الأولى ستضم، مهدي جمعة وعمر منصور وعبير موسي وناجي جلول وعبد الفتاح مورو ونبيل القروي وعبيد البريكي والمنصف المرزوقي ومحمد عبو.

وفي حين تأكدت مشاركة باقي المرشحين، فإن مشاركة المرشح عن حزب "قلب تونس"، نبيل القروي لم تحسم.

السيد كمال بن مسعود، عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي قال في تصريح خاص ليورونيوز، إن الهيئة توجهت بطلب لحاكم التحقيق في القطب القضائي المالي والمتعهد بالنظر في قضية نبيل القروي، لتمكين المرشح من حقه في المناظرة التلفزيونية، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وأضاف "لقد قدمنا طلبا لحاكم التحقيق للسماح للمرشح للرئاسيات بالخروج المؤقت لإجراء المناظرة التلفزيونية أو السماح للتلفزة الوطنية بالدخول له للسجن وإجراء المناظرة أو عبر السكايب، لكن السيد حاكم التحقيق رفض المطلب".

وأضاف السيد كمال بن مسعود بأن الهيئة ستعيد تقديم الطلب لحصول المرشّح على حقه الذي يضمنه الدستور، مشيراً إلى أن الهيئة كلفت عدل إشهاد للذهاب إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتسجيل مطلبها في حق المرشح المشاركة في المناظرة.

وقال محامي نبيل القروي، إن "القرعة" التي أجرتها الهيئة أفرزت وجود المرشح نبيل القروي ضمن المجموعة الأولى، وهو ما يصادف اليوم إضافة أنه يصادف عطلة قضائية وعطلة نهاية الأسبوع، لذلك لا يعتبر المرشح للرئاسيات نبيل القروي "غائبا" أو "رافضا" الحضور للمناظرة وإنما "غُيّب"، لذلك ليس من حق أي جهة أن تُقصيه من السباق الانتخابي.

من جهة أخرى، أفاد حاتم المليكي، الناطق الرسمي لحملة المرشّح نبيل القروي، ليورونيوز، أن "حزب قلب تونس" تسلم ورقة مشاركة القروي في المناظرات التلفزيونية يوم أمس، فقام الحزب بتكليف عدل إشهاد للتوجه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات "لتقوم بدورها وتعمل على تفعيل مبدأ المساواة بين جميع المترشحين للرئاسة".

وشدد على أن الحزب طالب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن "تعطي موقفا واضحاً في حال منع رئيس "قلب تونس"، من حضور أو إجراء المناظرة التلفزية، وأن تصرّح بأن هذا يُعتبر خرقاً للقانون الانتخابي وخرقاً لمبادىء الدستور".

وأضاف من واجب الهيئة أن تتخذ موقفاً واضحاً عوض أن تُرجعنا للقضاء، الذي يحتاج إلى وقت وإجراءات، قد تساهم في تفويت الفرصة على المرشح نبيل القروي".

يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، صرح أمس لوسائل الإعلام في تونس "أنه في حالة سماح السلطة القضائية المعنية لنبيل القروي بالمخاطبة من السجن فإن الهيئة لا ترى مانعا في ذلك لكنها لا تتدخل في المسار القضائي وتحرص على استقلال القضاء"، مضيفا أن الهيئة تتابع "بقلق مسألة إيقاف القروي لأنها تحرص على توفير الحقوق بالتساوي لجميع المترشحين".

هذا وتتواصل الحملة الانتخابية عبر استضافة المرشحين من وسائل الاعلام التونسية وقد سُجّل أن الناطق باسم حملة نبيل القروي، حاتم المليكي هو الذي يتولّى عرض برنامج مرشح "قلب تونس" وذلك من خلال حضوره عوض نبيل القروي. وكانت زوجة نبيل القروي سلوى السماوي قد خرجت للإعلام في مناسبتين، لتوضح أن زوجها "أودعَ السجن احترازياً وليس بموجب حكم قضائي.

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